روبية سريلانكي إلى ريال برازيلي

تحويل LKR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
15.22 brl

1.00000 LKR = 0.01522 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:16 UTC
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LKR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0666588.65991.436671.661580.9640518.3307
1GBP1.152811.2296102.2041.656151.915411.1113621.131
1USD0.937550.813273183.121.34691.557750.903817.1853
1INR0.01127910.009784320.012030810.01620430.0187410.01087340.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الريال البرازيلي
1 LKR0.01522 BRL
5 LKR0.07612 BRL
10 LKR0.15224 BRL
20 LKR0.30448 BRL
50 LKR0.76120 BRL
100 LKR1.52239 BRL
250 LKR3.80598 BRL
500 LKR7.61195 BRL
1000 LKR15.22390 BRL
2000 LKR30.44780 BRL
5000 LKR76.11950 BRL
10000 LKR152.23900 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / روبية سريلانكية
1 BRL65.68610 LKR
5 BRL328.43050 LKR
10 BRL656.86100 LKR
20 BRL1313.72200 LKR
50 BRL3284.30500 LKR
100 BRL6568.61000 LKR
250 BRL16421.52500 LKR
500 BRL32843.05000 LKR
1000 BRL65686.10000 LKR
2000 BRL131372.20000 LKR
5000 BRL328430.50000 LKR
10000 BRL656861.00000 LKR