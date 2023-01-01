روبية سريلانكي إلى ريال برازيلي
تحويل LKR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ريال برازيلي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال البرازيلي / روبية سريلانكية
|1 BRL
|65.68610 LKR
|5 BRL
|328.43050 LKR
|10 BRL
|656.86100 LKR
|20 BRL
|1313.72200 LKR
|50 BRL
|3284.30500 LKR
|100 BRL
|6568.61000 LKR
|250 BRL
|16421.52500 LKR
|500 BRL
|32843.05000 LKR
|1000 BRL
|65686.10000 LKR
|2000 BRL
|131372.20000 LKR
|5000 BRL
|328430.50000 LKR
|10000 BRL
|656861.00000 LKR