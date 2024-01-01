Sri Lanka rupisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile LKR → BRL çevirin

1.000 lkr
15,91 brl

1.00000 LKR = 0.01591 BRL

10:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79665483.0421.538940.93161.347153.67285
1 CAD0.73874310.58852361.34671.136880.6881950.9951982.71329
1 GBP1.255251.699171104.2381.931751.169391.691014.61034
1 INR0.01204210.01630080.0095933910.0185320.01121810.01622250.0442288

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Brezilya Reali
1 LKR0.01591 BRL
5 LKR0.07956 BRL
10 LKR0.15911 BRL
20 LKR0.31822 BRL
50 LKR0.79556 BRL
100 LKR1.59112 BRL
250 LKR3.97780 BRL
500 LKR7.95560 BRL
1000 LKR15.91120 BRL
2000 LKR31.82240 BRL
5000 LKR79.55600 BRL
10000 LKR159.11200 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Sri Lanka Rupisi
1 BRL62.84880 LKR
5 BRL314.24400 LKR
10 BRL628.48800 LKR
20 BRL1256.97600 LKR
50 BRL3142.44000 LKR
100 BRL6284.88000 LKR
250 BRL15712.20000 LKR
500 BRL31424.40000 LKR
1000 BRL62848.80000 LKR
2000 BRL125697.60000 LKR
5000 BRL314244.00000 LKR
10000 BRL628488.00000 LKR