1 Sri Lanka rupisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile LKR → BRL çevirin

1 lkr
0,02 brl

1,000Sr LKR = 0,01872R$ BRL

05:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01870,0187
Düşük0,01780,0169
Ortalama0,01830,0177
Değişim-0.02%9.55%
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1 LKR → BRL istatistikleri

LKR → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0187, en düşük 0,0178 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0183 oldu. LKR → BRL kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

LKR → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0187, en düşük 0,0169 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0177 oldu. LKR → BRL kurundaki değişiklik 9.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7111,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6321,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5561,9681,1871,7164,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Brezilya Reali
1 LKR0,01872 BRL
5 LKR0,09358 BRL
10 LKR0,18717 BRL
20 LKR0,37433 BRL
50 LKR0,93583 BRL
100 LKR1,87165 BRL
250 LKR4,67913 BRL
500 LKR9,35825 BRL
1000 LKR18,71650 BRL
2000 LKR37,43300 BRL
5000 LKR93,58250 BRL
10000 LKR187,16500 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Sri Lanka Rupisi
1 BRL53,42870 LKR
5 BRL267,14350 LKR
10 BRL534,28700 LKR
20 BRL1.068,57400 LKR
50 BRL2.671,43500 LKR
100 BRL5.342,87000 LKR
250 BRL13.357,17500 LKR
500 BRL26.714,35000 LKR
1000 BRL53.428,70000 LKR
2000 BRL106.857,40000 LKR
5000 BRL267.143,50000 LKR
10000 BRL534.287,00000 LKR