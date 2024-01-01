2.000 Sri Lanka rupisinden Brezilya realine
Reel döviz kuru ile LKR → BRL çevirin
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|1 LKR → BRL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0187
|0,0187
|Düşük
|0,0178
|0,0169
|Ortalama
|0,0183
|0,0177
|Değişim
|-0.02%
|9.55%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → BRL istatistikleri
LKR → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0187, en düşük 0,0178 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0183 oldu. LKR → BRL kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.
LKR → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0187, en düşük 0,0169 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0177 oldu. LKR → BRL kurundaki değişiklik 9.55 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Brezilya Reali / Sri Lanka Rupisi
|1 BRL
|53,42870 LKR
|5 BRL
|267,14350 LKR
|10 BRL
|534,28700 LKR
|20 BRL
|1.068,57400 LKR
|50 BRL
|2.671,43500 LKR
|100 BRL
|5.342,87000 LKR
|250 BRL
|13.357,17500 LKR
|500 BRL
|26.714,35000 LKR
|1000 BRL
|53.428,70000 LKR
|2000 BRL
|106.857,40000 LKR
|5000 BRL
|267.143,50000 LKR
|10000 BRL
|534.287,00000 LKR