روبية سريلانكي إلى فرنك رواندي

تحويل LKR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
3709 rwf

1.00000 LKR = 3.70867 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:54 UTC
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LKR إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0665588.65161.437021.661290.9638518.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.65651.915031.1110721.1218
1USD0.93760.813372183.121.347351.557630.903717.1799
1INR0.01128010.009785510.012030810.01620970.01873960.01087220.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Rwandan Franc
1 LKR3.70867 RWF
5 LKR18.54335 RWF
10 LKR37.08670 RWF
20 LKR74.17340 RWF
50 LKR185.43350 RWF
100 LKR370.86700 RWF
250 LKR927.16750 RWF
500 LKR1854.33500 RWF
1000 LKR3708.67000 RWF
2000 LKR7417.34000 RWF
5000 LKR18543.35000 RWF
10000 LKR37086.70000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / روبية سريلانكية
1 RWF0.26964 LKR
5 RWF1.34819 LKR
10 RWF2.69638 LKR
20 RWF5.39276 LKR
50 RWF13.48190 LKR
100 RWF26.96380 LKR
250 RWF67.40950 LKR
500 RWF134.81900 LKR
1000 RWF269.63800 LKR
2000 RWF539.27600 LKR
5000 RWF1348.19000 LKR
10000 RWF2696.38000 LKR