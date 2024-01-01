Sri Lanka rupisinden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile LKR → RWF çevirin

1.000 lkr
4.073 rwf

1.00000 LKR = 4.07274 RWF

10:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0734589.13561.45341.65210.94803518.3262
1 GBP1.1694111.25535104.241.699681.932051.1086421.4316
1 USD0.931550.796591183.03661.353951.539050.8831517.0722
1 INR0.01121890.009593250.012042910.01630550.01853460.01063570.205598

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Sri Lanka rupisinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ruanda Frangı
1 LKR4.07274 RWF
5 LKR20.36370 RWF
10 LKR40.72740 RWF
20 LKR81.45480 RWF
50 LKR203.63700 RWF
100 LKR407.27400 RWF
250 LKR1018.18500 RWF
500 LKR2036.37000 RWF
1000 LKR4072.74000 RWF
2000 LKR8145.48000 RWF
5000 LKR20363.70000 RWF
10000 LKR40727.40000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 RWF0.24554 LKR
5 RWF1.22768 LKR
10 RWF2.45535 LKR
20 RWF4.91070 LKR
50 RWF12.27675 LKR
100 RWF24.55350 LKR
250 RWF61.38375 LKR
500 RWF122.76750 LKR
1000 RWF245.53500 LKR
2000 RWF491.07000 LKR
5000 RWF1227.67500 LKR
10000 RWF2455.35000 LKR