100 Sri Lanka rupisinden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile LKR → RWF çevirin

100 lkr
435 rwf

1,000Sr LKR = 4,354R₣ RWF

07:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,35984,3611
Düşük4,31124,2905
Ortalama4,33264,3215
Değişim0.62%-0.15%
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1 LKR → RWF istatistikleri

LKR → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,3598, en düşük 4,3112 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,3326 oldu. LKR → RWF kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

LKR → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,3611, en düşük 4,2905 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,3215 oldu. LKR → RWF kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7371,5320,9251,3383,673
1 CAD0,72410,56660,5851,1090,6690,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,121,961,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ruanda Frangı
1 LKR4,35442 RWF
5 LKR21,77210 RWF
10 LKR43,54420 RWF
20 LKR87,08840 RWF
50 LKR217,72100 RWF
100 LKR435,44200 RWF
250 LKR1.088,60500 RWF
500 LKR2.177,21000 RWF
1000 LKR4.354,42000 RWF
2000 LKR8.708,84000 RWF
5000 LKR21.772,10000 RWF
10000 LKR43.544,20000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 RWF0,22965 LKR
5 RWF1,14826 LKR
10 RWF2,29652 LKR
20 RWF4,59304 LKR
50 RWF11,48260 LKR
100 RWF22,96520 LKR
250 RWF57,41300 LKR
500 RWF114,82600 LKR
1000 RWF229,65200 LKR
2000 RWF459,30400 LKR
5000 RWF1.148,26000 LKR
10000 RWF2.296,52000 LKR