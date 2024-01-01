1 Ruanda frangından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile RWF → LKR çevirin

1 rwf
0,23 lkr

1,000R₣ RWF = 0,2292Sr LKR

06:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,23200,2331
Düşük0,22920,2292
Ortalama0,23070,2314
Değişim-1.17%-0.03%
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1 RWF → LKR istatistikleri

RWF → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2320, en düşük 0,2292 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2307 oldu. RWF → LKR kurundaki değişiklik -1.17 değerindeydi.

RWF → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2331, en düşük 0,2292 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2314 oldu. RWF → LKR kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9251,3860,7851,3331,53418,23583,738
1 EUR1,08111,4970,8481,4411,65719,70590,491
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,1660,434
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95323,225106,653

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 RWF0,22924 LKR
5 RWF1,14619 LKR
10 RWF2,29237 LKR
20 RWF4,58474 LKR
50 RWF11,46185 LKR
100 RWF22,92370 LKR
250 RWF57,30925 LKR
500 RWF114,61850 LKR
1000 RWF229,23700 LKR
2000 RWF458,47400 LKR
5000 RWF1.146,18500 LKR
10000 RWF2.292,37000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ruanda Frangı
1 LKR4,36229 RWF
5 LKR21,81145 RWF
10 LKR43,62290 RWF
20 LKR87,24580 RWF
50 LKR218,11450 RWF
100 LKR436,22900 RWF
250 LKR1.090,57250 RWF
500 LKR2.181,14500 RWF
1000 LKR4.362,29000 RWF
2000 LKR8.724,58000 RWF
5000 LKR21.811,45000 RWF
10000 LKR43.622,90000 RWF