روبية سريلانكي إلى سول بيروفي
تحويل LKR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى سول بيروفي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / روبية سريلانكية
|1 PEN
|86.57310 LKR
|5 PEN
|432.86550 LKR
|10 PEN
|865.73100 LKR
|20 PEN
|1731.46200 LKR
|50 PEN
|4328.65500 LKR
|100 PEN
|8657.31000 LKR
|250 PEN
|21643.27500 LKR
|500 PEN
|43286.55000 LKR
|1000 PEN
|86573.10000 LKR
|2000 PEN
|173146.20000 LKR
|5000 PEN
|432865.50000 LKR
|10000 PEN
|865731.00000 LKR