روبية سريلانكي إلى سول بيروفي

تحويل LKR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١١٫٥٥ pen

1.00000 LKR = 0.01155 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:25 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LKR إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 PEN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436871.660980.963718.3231
1GBP1.1528711.22965102.2091.656521.91491.1110221.1242
1USD0.937550.81324183.121.347151.557270.903517.179
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620730.01873520.01086980.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Peruvian Nuevo Sol
1 LKR0.01155 PEN
5 LKR0.05775 PEN
10 LKR0.11551 PEN
20 LKR0.23102 PEN
50 LKR0.57754 PEN
100 LKR1.15509 PEN
250 LKR2.88772 PEN
500 LKR5.77545 PEN
1000 LKR11.55090 PEN
2000 LKR23.10180 PEN
5000 LKR57.75450 PEN
10000 LKR115.50900 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / روبية سريلانكية
1 PEN86.57310 LKR
5 PEN432.86550 LKR
10 PEN865.73100 LKR
20 PEN1731.46200 LKR
50 PEN4328.65500 LKR
100 PEN8657.31000 LKR
250 PEN21643.27500 LKR
500 PEN43286.55000 LKR
1000 PEN86573.10000 LKR
2000 PEN173146.20000 LKR
5000 PEN432865.50000 LKR
10000 PEN865731.00000 LKR