Sri Lanka rupisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile LKR → PEN çevirin

1.000 lkr
12,40 pen

1.00000 LKR = 0.01240 PEN

10:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79659183.03751.538820.931551.347453.6729
1 CAD0.73863410.58838961.33431.136620.6880940.9952732.71293
1 GBP1.255351.699561104.2411.931751.169441.691524.61078
1 INR0.01204280.01630410.0095931410.01853160.01121870.0162270.0442318

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Sri Lanka rupisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Peru Nuevo Solü
1 LKR0.01240 PEN
5 LKR0.06199 PEN
10 LKR0.12397 PEN
20 LKR0.24795 PEN
50 LKR0.61987 PEN
100 LKR1.23974 PEN
250 LKR3.09935 PEN
500 LKR6.19870 PEN
1000 LKR12.39740 PEN
2000 LKR24.79480 PEN
5000 LKR61.98700 PEN
10000 LKR123.97400 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Sri Lanka Rupisi
1 PEN80.66210 LKR
5 PEN403.31050 LKR
10 PEN806.62100 LKR
20 PEN1613.24200 LKR
50 PEN4033.10500 LKR
100 PEN8066.21000 LKR
250 PEN20165.52500 LKR
500 PEN40331.05000 LKR
1000 PEN80662.10000 LKR
2000 PEN161324.20000 LKR
5000 PEN403310.50000 LKR
10000 PEN806621.00000 LKR