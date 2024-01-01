bin Sri Lanka rupisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile LKR → PEN çevirin

1.000 lkr
12,32 pen

1,000Sr LKR = 0,01232S/. PEN

07:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01260,0126
Düşük0,01230,0123
Ortalama0,01240,0124
Değişim-2.33%-1.79%
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1 LKR → PEN istatistikleri

LKR → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0126, en düşük 0,0123 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0124 oldu. LKR → PEN kurundaki değişiklik -2.33 değerindeydi.

LKR → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0126, en düşük 0,0123 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0124 oldu. LKR → PEN kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7221,5310,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5831,1080,6690,9672,658
1 GBP1,2791,7681107,1011,9591,1831,714,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Peru Nuevo Solü
1 LKR0,01232 PEN
5 LKR0,06159 PEN
10 LKR0,12317 PEN
20 LKR0,24634 PEN
50 LKR0,61585 PEN
100 LKR1,23170 PEN
250 LKR3,07925 PEN
500 LKR6,15850 PEN
1000 LKR12,31700 PEN
2000 LKR24,63400 PEN
5000 LKR61,58500 PEN
10000 LKR123,17000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Sri Lanka Rupisi
1 PEN81,18880 LKR
5 PEN405,94400 LKR
10 PEN811,88800 LKR
20 PEN1.623,77600 LKR
50 PEN4.059,44000 LKR
100 PEN8.118,88000 LKR
250 PEN20.297,20000 LKR
500 PEN40.594,40000 LKR
1000 PEN81.188,80000 LKR
2000 PEN162.377,60000 LKR
5000 PEN405.944,00000 LKR
10000 PEN811.888,00000 LKR