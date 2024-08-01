Sri Lanka rupisinden Peru Nuevo solüne Geçmiş Döviz Kurları

Sri Lanka rupisinden Peru Nuevo solüne geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sri Lanka rupisinden (LKR) Peru Nuevo solüne (PEN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LKR - PEN için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 lkr
12,32 pen

1,000Sr LKR = 0,01232S/. PEN

1 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

Sri Lanka rupisi → Peru Nuevo solü döviz kuru geçmişi

Bugünün Sri Lanka rupisi Peru Nuevo solüne döviz kuru şu anda 0,012, dünden bu yana %-0.231 değerinde değişti. Sri Lanka rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.540 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Sri Lanka rupisi Peru Nuevo solüne döviz kuru en yüksek değeri 0,012 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,012 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.583 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.

1 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7221,5310,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5831,1080,6690,9672,658
1 GBP1,2791,7681107,1011,9591,1831,714,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.

döviz kuru hakkında sıkça sorulan sorular (SSS)