500 سول بيروفي إلى روبية سريلانكي

تحويل PEN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ pen
٤٣٬٨٣٦٫٢٥ lkr

1.00000 PEN = 87.67250 LKR

Mid-market exchange rate at 22:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0726589.19081.465291.64770.9643518.7274
1GBP1.1530711.23685102.8441.68961.899921.1119621.5942
1USD0.932250.808505183.151.366051.53610.89917.459
1INR0.01121190.009723460.012026510.01642870.01847380.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / روبية سريلانكية
1 PEN87.67250 LKR
5 PEN438.36250 LKR
10 PEN876.72500 LKR
20 PEN1753.45000 LKR
50 PEN4383.62500 LKR
100 PEN8767.25000 LKR
250 PEN21918.12500 LKR
500 PEN43836.25000 LKR
1000 PEN87672.50000 LKR
2000 PEN175345.00000 LKR
5000 PEN438362.50000 LKR
10000 PEN876725.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Peruvian Nuevo Sol
1 LKR0.01141 PEN
5 LKR0.05703 PEN
10 LKR0.11406 PEN
20 LKR0.22812 PEN
50 LKR0.57031 PEN
100 LKR1.14061 PEN
250 LKR2.85153 PEN
500 LKR5.70305 PEN
1000 LKR11.40610 PEN
2000 LKR22.81220 PEN
5000 LKR57.03050 PEN
10000 LKR114.06100 PEN