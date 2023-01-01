روبية سريلانكي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل LKR إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٤٫٢٩ gtq

1.00000 LKR = 0.02429 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
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LKR إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0664588.64331.436721.661530.9638518.3221
1GBP1.152811.2294102.1881.656251.91541.1111321.1217
1USD0.93770.813405183.121.34721.5580.903817.1805
1INR0.01128120.009785910.012030810.01620790.01874390.01087340.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Guatemalan Quetzal
1 LKR0.02429 GTQ
5 LKR0.12145 GTQ
10 LKR0.24290 GTQ
20 LKR0.48580 GTQ
50 LKR1.21450 GTQ
100 LKR2.42901 GTQ
250 LKR6.07252 GTQ
500 LKR12.14505 GTQ
1000 LKR24.29010 GTQ
2000 LKR48.58020 GTQ
5000 LKR121.45050 GTQ
10000 LKR242.90100 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / روبية سريلانكية
1 GTQ41.16900 LKR
5 GTQ205.84500 LKR
10 GTQ411.69000 LKR
20 GTQ823.38000 LKR
50 GTQ2058.45000 LKR
100 GTQ4116.90000 LKR
250 GTQ10292.25000 LKR
500 GTQ20584.50000 LKR
1000 GTQ41169.00000 LKR
2000 GTQ82338.00000 LKR
5000 GTQ205845.00000 LKR
10000 GTQ411690.00000 LKR