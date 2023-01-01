روبية سريلانكي إلى ليون سيراليوني

تحويل LKR إلى SLL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٦٩٬١١٥٫٧٠ sll

1.00000 LKR = 69.11570 SLL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:2 UTC
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LKR إلى SLL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SLL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0665588.65161.437021.661290.9638518.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.65651.915031.1110721.1218
1USD0.93760.813372183.121.347351.557630.903717.1799
1INR0.01128010.009785510.012030810.01620970.01873960.01087220.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ليون سيراليوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SLL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SLL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / ليون سيراليوني
1 LKR69.11570 SLL
5 LKR345.57850 SLL
10 LKR691.15700 SLL
20 LKR1382.31400 SLL
50 LKR3455.78500 SLL
100 LKR6911.57000 SLL
250 LKR17278.92500 SLL
500 LKR34557.85000 SLL
1000 LKR69115.70000 SLL
2000 LKR138231.40000 SLL
5000 LKR345578.50000 SLL
10000 LKR691157.00000 SLL
معدلات التحويل ليون سيراليوني / روبية سريلانكية
1 SLL0.01447 LKR
5 SLL0.07234 LKR
10 SLL0.14469 LKR
20 SLL0.28937 LKR
50 SLL0.72342 LKR
100 SLL1.44685 LKR
250 SLL3.61713 LKR
500 SLL7.23425 LKR
1000 SLL14.46850 LKR
2000 SLL28.93700 LKR
5000 SLL72.34250 LKR
10000 SLL144.68500 LKR