روبية سريلانكي إلى فرنك سويسري

تحويل LKR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
346 xpf

1.00000 LKR = 0.34579 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:26 UTC
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LKR إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.437381.661470.963718.3258
1GBP1.152811.22945102.1921.656991.915331.1109621.1258
1USD0.937650.813372183.121.347751.557880.903617.1831
1INR0.01128060.009785510.012030810.01621450.01874250.0108710.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك الـ CFP
1 LKR0.34579 XPF
5 LKR1.72894 XPF
10 LKR3.45787 XPF
20 LKR6.91574 XPF
50 LKR17.28935 XPF
100 LKR34.57870 XPF
250 LKR86.44675 XPF
500 LKR172.89350 XPF
1000 LKR345.78700 XPF
2000 LKR691.57400 XPF
5000 LKR1728.93500 XPF
10000 LKR3457.87000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / روبية سريلانكية
1 XPF2.89195 LKR
5 XPF14.45975 LKR
10 XPF28.91950 LKR
20 XPF57.83900 LKR
50 XPF144.59750 LKR
100 XPF289.19500 LKR
250 XPF722.98750 LKR
500 XPF1445.97500 LKR
1000 XPF2891.95000 LKR
2000 XPF5783.90000 LKR
5000 XPF14459.75000 LKR
10000 XPF28919.50000 LKR