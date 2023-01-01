ألف فرنك سويسري إلى روبية سريلانكي

تحويل XPF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xpf
٢٬٩٧٩٫٨٧ lkr

1.00000 XPF = 2.97987 LKR

Mid-market exchange rate at 03:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87471.083690.16641.485021.674810.962818.7672
1 GBP1.1432511.23885103.0851.697781.914761.1007221.456
1 USD0.922850.8072183.211.370451.54560.888517.3193
1 INR0.01109060.009700760.012017810.01646980.01857460.01067780.20814

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / روبية سريلانكية
1 XPF2.97987 LKR
5 XPF14.89935 LKR
10 XPF29.79870 LKR
20 XPF59.59740 LKR
50 XPF148.99350 LKR
100 XPF297.98700 LKR
250 XPF744.96750 LKR
500 XPF1489.93500 LKR
1000 XPF2979.87000 LKR
2000 XPF5959.74000 LKR
5000 XPF14899.35000 LKR
10000 XPF29798.70000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك الـ CFP
1 LKR0.33559 XPF
5 LKR1.67793 XPF
10 LKR3.35585 XPF
20 LKR6.71170 XPF
50 LKR16.77925 XPF
100 LKR33.55850 XPF
250 LKR83.89625 XPF
500 LKR167.79250 XPF
1000 LKR335.58500 XPF
2000 LKR671.17000 XPF
5000 LKR1677.92500 XPF
10000 LKR3355.85000 XPF