50 فرنك سويسري إلى روبية سريلانكي

تحويل XPF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ xpf
١٤٩٫٠٠ lkr

1.00000 XPF = 2.98001 LKR

Mid-market exchange rate at 03:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87471.083590.14721.484881.674780.9627518.7657
1 GBP1.1432511.23875103.0641.697641.914751.1006621.4545
1 USD0.922950.807265183.21.370451.545710.8885517.3195
1 INR0.0110930.009702710.012019210.01647180.01857830.01067970.208167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / روبية سريلانكية
1 XPF2.98001 LKR
5 XPF14.90005 LKR
10 XPF29.80010 LKR
20 XPF59.60020 LKR
50 XPF149.00050 LKR
100 XPF298.00100 LKR
250 XPF745.00250 LKR
500 XPF1490.00500 LKR
1000 XPF2980.01000 LKR
2000 XPF5960.02000 LKR
5000 XPF14900.05000 LKR
10000 XPF29800.10000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك الـ CFP
1 LKR0.33557 XPF
5 LKR1.67785 XPF
10 LKR3.35570 XPF
20 LKR6.71140 XPF
50 LKR16.77850 XPF
100 LKR33.55700 XPF
250 LKR83.89250 XPF
500 LKR167.78500 XPF
1000 LKR335.57000 XPF
2000 LKR671.14000 XPF
5000 LKR1677.85000 XPF
10000 LKR3355.70000 XPF