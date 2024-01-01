50 İsviçre frangından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile XPF → LKR çevirin

50 xpf
137,32 lkr

1,000₣ XPF = 2,746Sr LKR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,77672,7767
Düşük2,73812,6678
Ortalama2,75552,7373
Değişim0.30%2.87%
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1 XPF → LKR istatistikleri

XPF → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7767, en düşük 2,7381 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7555 oldu. XPF → LKR kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

XPF → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7767, en düşük 2,6678 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7373 oldu. XPF → LKR kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 XPF2,74632 LKR
5 XPF13,73160 LKR
10 XPF27,46320 LKR
20 XPF54,92640 LKR
50 XPF137,31600 LKR
100 XPF274,63200 LKR
250 XPF686,58000 LKR
500 XPF1.373,16000 LKR
1000 XPF2.746,32000 LKR
2000 XPF5.492,64000 LKR
5000 XPF13.731,60000 LKR
10000 XPF27.463,20000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFP Frangı
1 LKR0,36412 XPF
5 LKR1,82062 XPF
10 LKR3,64124 XPF
20 LKR7,28248 XPF
50 LKR18,20620 XPF
100 LKR36,41240 XPF
250 LKR91,03100 XPF
500 LKR182,06200 XPF
1000 LKR364,12400 XPF
2000 LKR728,24800 XPF
5000 LKR1.820,62000 XPF
10000 LKR3.641,24000 XPF