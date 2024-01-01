250 Sri Lanka rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile LKR → XPF çevirin

250 lkr
91 xpf

1,000Sr LKR = 0,3649₣ XPF

08:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36660,3748
Düşük0,36010,3601
Ortalama0,36300,3655
Değişim-0.47%-2.58%
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1 LKR → XPF istatistikleri

LKR → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3666, en düşük 0,3601 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3630 oldu. LKR → XPF kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.

LKR → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3748, en düşük 0,3601 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3655 oldu. LKR → XPF kurundaki değişiklik -2.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,7471,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5351,1090,670,9672,655
1 GBP1,2781,7681107,0321,9611,1851,714,694
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFP Frangı
1 LKR0,36491 XPF
5 LKR1,82454 XPF
10 LKR3,64909 XPF
20 LKR7,29818 XPF
50 LKR18,24545 XPF
100 LKR36,49090 XPF
250 LKR91,22725 XPF
500 LKR182,45450 XPF
1000 LKR364,90900 XPF
2000 LKR729,81800 XPF
5000 LKR1.824,54500 XPF
10000 LKR3.649,09000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 XPF2,74041 LKR
5 XPF13,70205 LKR
10 XPF27,40410 LKR
20 XPF54,80820 LKR
50 XPF137,02050 LKR
100 XPF274,04100 LKR
250 XPF685,10250 LKR
500 XPF1.370,20500 LKR
1000 XPF2.740,41000 LKR
2000 XPF5.480,82000 LKR
5000 XPF13.702,05000 LKR
10000 XPF27.404,10000 LKR