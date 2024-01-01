Sri Lanka rupisinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile LKR → XPF çevirin

1.000 lkr
356 xpf

1.00000 LKR = 0.35625 XPF

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0733589.1311.453151.651940.94797518.3251
1 GBP1.1695511.25535104.2441.699561.932051.108721.4323
1 USD0.931650.796591183.041.353851.539050.8832517.0728
1 INR0.01121940.009592850.012042410.01630360.01853390.01063640.205597

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Sri Lanka rupisinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFP Frangı
1 LKR0.35625 XPF
5 LKR1.78127 XPF
10 LKR3.56255 XPF
20 LKR7.12510 XPF
50 LKR17.81275 XPF
100 LKR35.62550 XPF
250 LKR89.06375 XPF
500 LKR178.12750 XPF
1000 LKR356.25500 XPF
2000 LKR712.51000 XPF
5000 LKR1781.27500 XPF
10000 LKR3562.55000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 XPF2.80698 LKR
5 XPF14.03490 LKR
10 XPF28.06980 LKR
20 XPF56.13960 LKR
50 XPF140.34900 LKR
100 XPF280.69800 LKR
250 XPF701.74500 LKR
500 XPF1403.49000 LKR
1000 XPF2806.98000 LKR
2000 XPF5613.96000 LKR
5000 XPF14034.90000 LKR
10000 XPF28069.80000 LKR