روبية سريلانكي إلى دولار بربادوسي
تحويل LKR إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار بربادوسي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار بربادوسي / روبية سريلانكية
|1 BBD
|160.46800 LKR
|5 BBD
|802.34000 LKR
|10 BBD
|1604.68000 LKR
|20 BBD
|3209.36000 LKR
|50 BBD
|8023.40000 LKR
|100 BBD
|16046.80000 LKR
|250 BBD
|40117.00000 LKR
|500 BBD
|80234.00000 LKR
|1000 BBD
|160468.00000 LKR
|2000 BBD
|320936.00000 LKR
|5000 BBD
|802340.00000 LKR
|10000 BBD
|1604680.00000 LKR