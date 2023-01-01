روبية سريلانكي إلى دولار بربادوسي

تحويل LKR إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٦٫٢٣ bbd

1.00000 LKR = 0.00623 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LKR إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0666588.65991.436671.661580.9640518.3307
1GBP1.152811.2296102.2041.656151.915411.1113621.131
1USD0.937550.813273183.121.34691.557750.903817.1853
1INR0.01127910.009784320.012030810.01620430.0187410.01087340.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار بربادوسي
1 LKR0.00623 BBD
5 LKR0.03116 BBD
10 LKR0.06232 BBD
20 LKR0.12464 BBD
50 LKR0.31159 BBD
100 LKR0.62318 BBD
250 LKR1.55795 BBD
500 LKR3.11590 BBD
1000 LKR6.23179 BBD
2000 LKR12.46358 BBD
5000 LKR31.15895 BBD
10000 LKR62.31790 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / روبية سريلانكية
1 BBD160.46800 LKR
5 BBD802.34000 LKR
10 BBD1604.68000 LKR
20 BBD3209.36000 LKR
50 BBD8023.40000 LKR
100 BBD16046.80000 LKR
250 BBD40117.00000 LKR
500 BBD80234.00000 LKR
1000 BBD160468.00000 LKR
2000 BBD320936.00000 LKR
5000 BBD802340.00000 LKR
10000 BBD1604680.00000 LKR