Sri Lanka rupisinden Barbados dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → BBD çevirin

1.000 lkr
6,40 bbd

1.00000 LKR = 0.00640 BBD

10:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.03831.539050.931651.34723.67285
1 CAD0.73868910.58847961.33951.136880.6881770.9951622.71309
1 GBP1.255251.699291104.2341.93191.169411.691074.61034
1 INR0.01204260.01630270.0095938110.01853430.01121920.01622380.0442308

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Barbados dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Barbados Doları
1 LKR0.00640 BBD
5 LKR0.03199 BBD
10 LKR0.06398 BBD
20 LKR0.12795 BBD
50 LKR0.31989 BBD
100 LKR0.63977 BBD
250 LKR1.59944 BBD
500 LKR3.19887 BBD
1000 LKR6.39775 BBD
2000 LKR12.79550 BBD
5000 LKR31.98875 BBD
10000 LKR63.97750 BBD
Çevrim kurları Barbados Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BBD156.30500 LKR
5 BBD781.52500 LKR
10 BBD1563.05000 LKR
20 BBD3126.10000 LKR
50 BBD7815.25000 LKR
100 BBD15630.50000 LKR
250 BBD39076.25000 LKR
500 BBD78152.50000 LKR
1000 BBD156305.00000 LKR
2000 BBD312610.00000 LKR
5000 BBD781525.00000 LKR
10000 BBD1563050.00000 LKR