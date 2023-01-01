100 Barbados dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BBD → LKR çevirin

100 bbd
16.046,80 lkr

1.00000 BBD = 160.46800 LKR

22:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

BBD → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BBD → 0 LKR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.057187.95971.42651.641710.966718.5451
1GBP1.1549311.2209101.5891.647541.89611.1164821.4187
1USD0.9460.819068183.20851.349451.553040.914517.5434
1INR0.01136880.009843560.01201810.01621770.01866440.01099050.210837

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Barbados dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BBD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Barbados doları

BBD → USD

BBD → SGD

BBD → EUR

BBD → ZAR

BBD → GBP

BBD → CAD

BBD → NGN

BBD → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Barbados Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BBD160.46800 LKR
5 BBD802.34000 LKR
10 BBD1604.68000 LKR
20 BBD3209.36000 LKR
50 BBD8023.40000 LKR
100 BBD16046.80000 LKR
250 BBD40117.00000 LKR
500 BBD80234.00000 LKR
1000 BBD160468.00000 LKR
2000 BBD320936.00000 LKR
5000 BBD802340.00000 LKR
10000 BBD1604680.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Barbados Doları
1 LKR0.00623 BBD
5 LKR0.03116 BBD
10 LKR0.06232 BBD
20 LKR0.12464 BBD
50 LKR0.31159 BBD
100 LKR0.62318 BBD
250 LKR1.55795 BBD
500 LKR3.11590 BBD
1000 LKR6.23179 BBD
2000 LKR12.46358 BBD
5000 LKR31.15895 BBD
10000 LKR62.31790 BBD