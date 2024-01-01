2.000 Sri Lanka rupisinden Barbados dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → BBD çevirin

2.000 lkr
13,23 bbd

1,000Sr LKR = 0,006616Bds$ BBD

05:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00660,0067
Düşük0,00660,0065
Ortalama0,00660,0066
Değişim0.31%-1.79%
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1 LKR → BBD istatistikleri

LKR → BBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0066 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0066 oldu. LKR → BBD kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

LKR → BBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0065 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0066 oldu. LKR → BBD kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,380,77883,7081,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6381,1090,6690,9672,661
1 GBP1,2851,7741107,5861,9681,1871,7174,721
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Barbados dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Barbados Doları
1 LKR0,00662 BBD
5 LKR0,03308 BBD
10 LKR0,06616 BBD
20 LKR0,13231 BBD
50 LKR0,33079 BBD
100 LKR0,66157 BBD
250 LKR1,65393 BBD
500 LKR3,30787 BBD
1000 LKR6,61573 BBD
2000 LKR13,23146 BBD
5000 LKR33,07865 BBD
10000 LKR66,15730 BBD
Çevrim kurları Barbados Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BBD151,15500 LKR
5 BBD755,77500 LKR
10 BBD1.511,55000 LKR
20 BBD3.023,10000 LKR
50 BBD7.557,75000 LKR
100 BBD15.115,50000 LKR
250 BBD37.788,75000 LKR
500 BBD75.577,50000 LKR
1000 BBD151.155,00000 LKR
2000 BBD302.310,00000 LKR
5000 BBD755.775,00000 LKR
10000 BBD1.511.550,00000 LKR