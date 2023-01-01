روبية سريلانكي إلى يوان صيني
تحويل LKR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى يوان صيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / روبية سريلانكية
|1 CNY
|44.33620 LKR
|5 CNY
|221.68100 LKR
|10 CNY
|443.36200 LKR
|20 CNY
|886.72400 LKR
|50 CNY
|2216.81000 LKR
|100 CNY
|4433.62000 LKR
|250 CNY
|11084.05000 LKR
|500 CNY
|22168.10000 LKR
|1000 CNY
|44336.20000 LKR
|2000 CNY
|88672.40000 LKR
|5000 CNY
|221681.00000 LKR
|10000 CNY
|443362.00000 LKR