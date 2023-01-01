روبية سريلانكي إلى يوان صيني

تحويل LKR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٢٫٥٥ cny

1.00000 LKR = 0.02255 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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LKR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436841.661790.963918.3291
1GBP1.1527411.22955102.21.65621.915491.1111221.1274
1USD0.937450.813306183.121.3471.557880.9036517.183
1INR0.01127850.009784720.012030810.01620550.01874250.01087160.206725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Chinese Yuan RMB
1 LKR0.02255 CNY
5 LKR0.11277 CNY
10 LKR0.22555 CNY
20 LKR0.45110 CNY
50 LKR1.12774 CNY
100 LKR2.25549 CNY
250 LKR5.63872 CNY
500 LKR11.27745 CNY
1000 LKR22.55490 CNY
2000 LKR45.10980 CNY
5000 LKR112.77450 CNY
10000 LKR225.54900 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / روبية سريلانكية
1 CNY44.33620 LKR
5 CNY221.68100 LKR
10 CNY443.36200 LKR
20 CNY886.72400 LKR
50 CNY2216.81000 LKR
100 CNY4433.62000 LKR
250 CNY11084.05000 LKR
500 CNY22168.10000 LKR
1000 CNY44336.20000 LKR
2000 CNY88672.40000 LKR
5000 CNY221681.00000 LKR
10000 CNY443362.00000 LKR