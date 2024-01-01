Sri Lanka rupisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile LKR → CNY çevirin

1.000 lkr
23,01 cny

1.00000 LKR = 0.02301 CNY

10:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.0734589.1391.453181.65210.94769518.328
1 GBP1.1693811.25525104.2361.699291.93191.1082121.432
1 USD0.93160.796654183.03971.353751.539050.8828517.0739
1 INR0.01121840.009593650.012042410.01630240.01853390.01063170.205611

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 LKR0.02301 CNY
5 LKR0.11506 CNY
10 LKR0.23011 CNY
20 LKR0.46023 CNY
50 LKR1.15057 CNY
100 LKR2.30114 CNY
250 LKR5.75285 CNY
500 LKR11.50570 CNY
1000 LKR23.01140 CNY
2000 LKR46.02280 CNY
5000 LKR115.05700 CNY
10000 LKR230.11400 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Sri Lanka Rupisi
1 CNY43.45670 LKR
5 CNY217.28350 LKR
10 CNY434.56700 LKR
20 CNY869.13400 LKR
50 CNY2172.83500 LKR
100 CNY4345.67000 LKR
250 CNY10864.17500 LKR
500 CNY21728.35000 LKR
1000 CNY43456.70000 LKR
2000 CNY86913.40000 LKR
5000 CNY217283.50000 LKR
10000 CNY434567.00000 LKR