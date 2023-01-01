روبية سريلانكي إلى لوتي ليسوتو

تحويل LKR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
58.43 lsl

1.00000 LKR = 0.05843 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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LKR إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.43661.661190.963618.3195
1GBP1.1528711.2294102.1881.656191.91511.1109121.1196
1USD0.937750.813405183.121.347151.557750.903617.1788
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620730.0187410.0108710.206675

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Lesotho Loti
1 LKR0.05843 LSL
5 LKR0.29215 LSL
10 LKR0.58430 LSL
20 LKR1.16860 LSL
50 LKR2.92150 LSL
100 LKR5.84299 LSL
250 LKR14.60747 LSL
500 LKR29.21495 LSL
1000 LKR58.42990 LSL
2000 LKR116.85980 LSL
5000 LKR292.14950 LSL
10000 LKR584.29900 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / روبية سريلانكية
1 LSL17.11450 LKR
5 LSL85.57250 LKR
10 LSL171.14500 LKR
20 LSL342.29000 LKR
50 LSL855.72500 LKR
100 LSL1711.45000 LKR
250 LSL4278.62500 LKR
500 LSL8557.25000 LKR
1000 LSL17114.50000 LKR
2000 LSL34229.00000 LKR
5000 LSL85572.50000 LKR
10000 LSL171145.00000 LKR