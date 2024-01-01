Sri Lanka rupisinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile LKR → LSL çevirin

1.000 lkr
60,80 lsl

1.00000 LKR = 0.06080 LSL

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79671883.04081.539050.931651.347453.67285
1 CAD0.73868910.58852661.34131.136880.6881770.9953462.71309
1 GBP1.255151.699161104.2291.931741.169371.691254.60998
1 INR0.01204230.01630220.0095942910.01853370.01121880.01622640.0442295

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Lesotho Lotisi
1 LKR0.06080 LSL
5 LKR0.30401 LSL
10 LKR0.60802 LSL
20 LKR1.21605 LSL
50 LKR3.04011 LSL
100 LKR6.08023 LSL
250 LKR15.20057 LSL
500 LKR30.40115 LSL
1000 LKR60.80230 LSL
2000 LKR121.60460 LSL
5000 LKR304.01150 LSL
10000 LKR608.02300 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Sri Lanka Rupisi
1 LSL16.44680 LKR
5 LSL82.23400 LKR
10 LSL164.46800 LKR
20 LSL328.93600 LKR
50 LSL822.34000 LKR
100 LSL1644.68000 LKR
250 LSL4111.70000 LKR
500 LSL8223.40000 LKR
1000 LSL16446.80000 LKR
2000 LSL32893.60000 LKR
5000 LSL82234.00000 LKR
10000 LSL164468.00000 LKR