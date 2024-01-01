10 Sri Lanka rupisinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile LKR → LSL çevirin

10 lkr
0,60 lsl

1,000Sr LKR = 0,06026L LSL

06:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06130,0627
Düşük0,05940,0588
Ortalama0,06010,0607
Değişim-1.84%-3.41%
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1 LKR → LSL istatistikleri

LKR → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0613, en düşük 0,0594 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0601 oldu. LKR → LSL kurundaki değişiklik -1.84 değerindeydi.

LKR → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0627, en düşük 0,0588 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0607 oldu. LKR → LSL kurundaki değişiklik -3.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,78183,7221,5330,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6051,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,771107,2611,9641,1851,7134,706
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Lesotho Lotisi
1 LKR0,06026 LSL
5 LKR0,30132 LSL
10 LKR0,60265 LSL
20 LKR1,20529 LSL
50 LKR3,01323 LSL
100 LKR6,02645 LSL
250 LKR15,06613 LSL
500 LKR30,13225 LSL
1000 LKR60,26450 LSL
2000 LKR120,52900 LSL
5000 LKR301,32250 LSL
10000 LKR602,64500 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Sri Lanka Rupisi
1 LSL16,59350 LKR
5 LSL82,96750 LKR
10 LSL165,93500 LKR
20 LSL331,87000 LKR
50 LSL829,67500 LKR
100 LSL1.659,35000 LKR
250 LSL4.148,37500 LKR
500 LSL8.296,75000 LKR
1000 LSL16.593,50000 LKR
2000 LSL33.187,00000 LKR
5000 LSL82.967,50000 LKR
10000 LSL165.935,00000 LKR