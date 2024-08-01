Sri Lanka rupisinden Lesotho lotisine Geçmiş Döviz Kurları
Sri Lanka rupisinden Lesotho lotisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sri Lanka rupisinden (LKR) Lesotho lotisine (LSL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LKR - LSL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sri Lanka rupisi → Lesotho lotisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Sri Lanka rupisi Lesotho lotisine döviz kuru şu anda 0,060, dünden bu yana %-0.397 değerinde değişti. Sri Lanka rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.844 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sri Lanka rupisi Lesotho lotisine döviz kuru en yüksek değeri 0,061 (29-07-2024) ile en düşük değeri 0,060 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.663 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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