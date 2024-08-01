Lesotho lotisinden Sri Lanka rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Lesotho lotisinden Sri Lanka rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Lesotho lotisinden (LSL) Sri Lanka rupisine (LKR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LSL - LKR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Lesotho lotisi → Sri Lanka rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Lesotho lotisi Sri Lanka rupisine döviz kuru şu anda 16,599, dünden bu yana %0.017 değerinde değişti. Lesotho lotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.218 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Lesotho lotisi Sri Lanka rupisine döviz kuru en yüksek değeri 16,619 (31-07-2024) ile en düşük değeri 16,361 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.658 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lesotho lotisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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