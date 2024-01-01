250 Lesotho lotisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile LSL → LKR çevirin

250 lsl
4.149,68 lkr

1,000L LSL = 16,60Sr LKR

11:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,832616,9940
Düşük16,303315,9520
Ortalama16,638016,4802
Değişim1.81%3.47%
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1 LSL → LKR istatistikleri

LSL → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,8326, en düşük 16,3033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16,6380 oldu. LSL → LKR kurundaki değişiklik 1.81 değerindeydi.

LSL → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,9940, en düşük 15,9520 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,4802 oldu. LSL → LKR kurundaki değişiklik 3.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8461,07990,3941,4921,6520,94720,07
1 GBP1,18311,276106,8911,7641,9541,1223,733
1 USD0,9260,783183,7411,3821,5310,87718,593
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Sri Lanka Rupisi
1 LSL16,59870 LKR
5 LSL82,99350 LKR
10 LSL165,98700 LKR
20 LSL331,97400 LKR
50 LSL829,93500 LKR
100 LSL1.659,87000 LKR
250 LSL4.149,67500 LKR
500 LSL8.299,35000 LKR
1000 LSL16.598,70000 LKR
2000 LSL33.197,40000 LKR
5000 LSL82.993,50000 LKR
10000 LSL165.987,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Lesotho Lotisi
1 LKR0,06025 LSL
5 LKR0,30123 LSL
10 LKR0,60246 LSL
20 LKR1,20491 LSL
50 LKR3,01228 LSL
100 LKR6,02455 LSL
250 LKR15,06138 LSL
500 LKR30,12275 LSL
1000 LKR60,24550 LSL
2000 LKR120,49100 LSL
5000 LKR301,22750 LSL
10000 LKR602,45500 LSL