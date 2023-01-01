روبية سريلانكي إلى دولار شرق الكاريبي
تحويل LKR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار شرق الكاريبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / روبية سريلانكية
|1 XCD
|119.55700 LKR
|5 XCD
|597.78500 LKR
|10 XCD
|1195.57000 LKR
|20 XCD
|2391.14000 LKR
|50 XCD
|5977.85000 LKR
|100 XCD
|11955.70000 LKR
|250 XCD
|29889.25000 LKR
|500 XCD
|59778.50000 LKR
|1000 XCD
|119557.00000 LKR
|2000 XCD
|239114.00000 LKR
|5000 XCD
|597785.00000 LKR
|10000 XCD
|1195570.00000 LKR