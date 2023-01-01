روبية سريلانكي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل LKR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
8.36 xcd

1.00000 LKR = 0.00836 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:26 UTC
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LKR إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.437381.661470.963718.3258
1GBP1.152811.22945102.1921.656991.915331.1109621.1258
1USD0.937650.813372183.121.347751.557880.903617.1831
1INR0.01128060.009785510.012030810.01621450.01874250.0108710.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار شرق الكاريبي
1 LKR0.00836 XCD
5 LKR0.04182 XCD
10 LKR0.08364 XCD
20 LKR0.16728 XCD
50 LKR0.41821 XCD
100 LKR0.83642 XCD
250 LKR2.09105 XCD
500 LKR4.18210 XCD
1000 LKR8.36420 XCD
2000 LKR16.72840 XCD
5000 LKR41.82100 XCD
10000 LKR83.64200 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / روبية سريلانكية
1 XCD119.55700 LKR
5 XCD597.78500 LKR
10 XCD1195.57000 LKR
20 XCD2391.14000 LKR
50 XCD5977.85000 LKR
100 XCD11955.70000 LKR
250 XCD29889.25000 LKR
500 XCD59778.50000 LKR
1000 XCD119557.00000 LKR
2000 XCD239114.00000 LKR
5000 XCD597785.00000 LKR
10000 XCD1195570.00000 LKR