Sri Lanka rupisinden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → XCD çevirin

1.000 lkr
8,64 xcd

1.00000 LKR = 0.00864 XCD

10:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79659183.04251.539050.93171.347553.6729
1 CAD0.73863410.58838961.3381.13680.688190.9953472.71293
1 GBP1.255351.699561104.2471.932051.169581.691654.61078
1 INR0.0120420.01630310.0095925710.01853330.01121960.01622720.0442292

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Sri Lanka rupisinden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 LKR0.00864 XCD
5 LKR0.04318 XCD
10 LKR0.08637 XCD
20 LKR0.17274 XCD
50 LKR0.43185 XCD
100 LKR0.86370 XCD
250 LKR2.15924 XCD
500 LKR4.31848 XCD
1000 LKR8.63696 XCD
2000 LKR17.27392 XCD
5000 LKR43.18480 XCD
10000 LKR86.36960 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Sri Lanka Rupisi
1 XCD115.78100 LKR
5 XCD578.90500 LKR
10 XCD1157.81000 LKR
20 XCD2315.62000 LKR
50 XCD5789.05000 LKR
100 XCD11578.10000 LKR
250 XCD28945.25000 LKR
500 XCD57890.50000 LKR
1000 XCD115781.00000 LKR
2000 XCD231562.00000 LKR
5000 XCD578905.00000 LKR
10000 XCD1157810.00000 LKR