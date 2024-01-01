10 bin Sri Lanka rupisinden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → XCD çevirin

10.000 lkr
89,33 xcd

1,000Sr LKR = 0,008933$ XCD

08:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00890,0091
Düşük0,00890,0088
Ortalama0,00890,0089
Değişim0.33%-1.77%
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1 LKR → XCD istatistikleri

LKR → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0089, en düşük 0,0089 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0089 oldu. LKR → XCD kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

LKR → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0091, en düşük 0,0088 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0089 oldu. LKR → XCD kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,7431,5350,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5361,1090,670,9672,655
1 GBP1,2781,7681107,0351,9611,1851,714,695
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 LKR0,00893 XCD
5 LKR0,04467 XCD
10 LKR0,08933 XCD
20 LKR0,17866 XCD
50 LKR0,44666 XCD
100 LKR0,89332 XCD
250 LKR2,23329 XCD
500 LKR4,46658 XCD
1000 LKR8,93315 XCD
2000 LKR17,86630 XCD
5000 LKR44,66575 XCD
10000 LKR89,33150 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Sri Lanka Rupisi
1 XCD111,94300 LKR
5 XCD559,71500 LKR
10 XCD1.119,43000 LKR
20 XCD2.238,86000 LKR
50 XCD5.597,15000 LKR
100 XCD11.194,30000 LKR
250 XCD27.985,75000 LKR
500 XCD55.971,50000 LKR
1000 XCD111.943,00000 LKR
2000 XCD223.886,00000 LKR
5000 XCD559.715,00000 LKR
10000 XCD1.119.430,00000 LKR