10 тысяч шри-ланкийских рупий в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте LKR в XCD по реальному обменному курсу

10 000 lkr
86,46 xcd

1.00000 LKR = 0.00865 XCD

Среднерыночный курс в 18:49
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85671.0746589.25151.453521.655860.93451518.3777
1 GBP1.1672711.25435104.1761.696571.932741.0908321.4508
1 USD0.930550.797226183.05171.352551.540830.8695517.1011
1 INR0.01120430.009599150.012040710.01628560.01855270.010470.205909

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийских рупий

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Восточнокарибский доллар
1 LKR0.00865 XCD
5 LKR0.04323 XCD
10 LKR0.08646 XCD
20 LKR0.17293 XCD
50 LKR0.43232 XCD
100 LKR0.86464 XCD
250 LKR2.16159 XCD
500 LKR4.32318 XCD
1000 LKR8.64636 XCD
2000 LKR17.29272 XCD
5000 LKR43.23180 XCD
10000 LKR86.46360 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 XCD115.65600 LKR
5 XCD578.28000 LKR
10 XCD1156.56000 LKR
20 XCD2313.12000 LKR
50 XCD5782.80000 LKR
100 XCD11565.60000 LKR
250 XCD28914.00000 LKR
500 XCD57828.00000 LKR
1000 XCD115656.00000 LKR
2000 XCD231312.00000 LKR
5000 XCD578280.00000 LKR
10000 XCD1156560.00000 LKR