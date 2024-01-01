20 Doğu Karayip dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile XCD → LKR çevirin

1,000$ XCD = 107,7Sr LKR

08:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 XCD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek108,7240112,9850
Düşük107,6810107,6810
Ortalama108,4103109,7887
Değişim-0.71%-3.18%
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1 XCD → LKR istatistikleri

XCD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 108,7240, en düşük 107,6810 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 108,4103 oldu. XCD → LKR kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

XCD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 112,9850, en düşük 107,6810 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 109,7887 oldu. XCD → LKR kurundaki değişiklik -3.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,971,5350,7891,40184,4111,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6970,0750,053
1 AUD0,65111,70510,5140,91354,9810,8730,616
1 GBP1,26722,7751,94611,776106,9791,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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XCD → GBP

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XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Sri Lanka Rupisi
1 XCD107,68100 LKR
5 XCD538,40500 LKR
10 XCD1.076,81000 LKR
20 XCD2.153,62000 LKR
50 XCD5.384,05000 LKR
100 XCD10.768,10000 LKR
250 XCD26.920,25000 LKR
500 XCD53.840,50000 LKR
1000 XCD107.681,00000 LKR
2000 XCD215.362,00000 LKR
5000 XCD538.405,00000 LKR
10000 XCD1.076.810,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 LKR0,00929 XCD
5 LKR0,04643 XCD
10 LKR0,09287 XCD
20 LKR0,18573 XCD
50 LKR0,46433 XCD
100 LKR0,92867 XCD
250 LKR2,32166 XCD
500 LKR4,64333 XCD
1000 LKR9,28665 XCD
2000 LKR18,57330 XCD
5000 LKR46,43325 XCD
10000 LKR92,86650 XCD