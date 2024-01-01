Doğu Karayip dolarından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile XCD → GBP çevirin

1.000 xcd
294,24 gbp

1.00000 XCD = 0.29424 GBP

02:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551251.0763589.34231.451081.652620.94808518.3578
1 GBP1.1694211.25875104.4821.696981.932671.1087121.4687
1 USD0.929050.794439183.00491.348151.535390.8808517.0556
1 INR0.01119290.009570990.012047510.01624180.01849760.0106120.205477

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Doğu Karayip dolarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

XCD → ZAR

XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / İngiliz Pound Sterlini
1 XCD0.29424 GBP
5 XCD1.47119 GBP
10 XCD2.94237 GBP
20 XCD5.88474 GBP
50 XCD14.71185 GBP
100 XCD29.42370 GBP
250 XCD73.55925 GBP
500 XCD147.11850 GBP
1000 XCD294.23700 GBP
2000 XCD588.47400 GBP
5000 XCD1471.18500 GBP
10000 XCD2942.37000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Doğu Karayip Doları
1 GBP3.39863 XCD
5 GBP16.99315 XCD
10 GBP33.98630 XCD
20 GBP67.97260 XCD
50 GBP169.93150 XCD
100 GBP339.86300 XCD
250 GBP849.65750 XCD
500 GBP1699.31500 XCD
1000 GBP3398.63000 XCD
2000 GBP6797.26000 XCD
5000 GBP16993.15000 XCD
10000 GBP33986.30000 XCD