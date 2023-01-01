10 دولار شرق الكاريبي إلى روبية سريلانكي
تحويل XCD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / روبية سريلانكية
|1 XCD
|121.27300 LKR
|5 XCD
|606.36500 LKR
|10 XCD
|1212.73000 LKR
|20 XCD
|2425.46000 LKR
|50 XCD
|6063.65000 LKR
|100 XCD
|12127.30000 LKR
|250 XCD
|30318.25000 LKR
|500 XCD
|60636.50000 LKR
|1000 XCD
|121273.00000 LKR
|2000 XCD
|242546.00000 LKR
|5000 XCD
|606365.00000 LKR
|10000 XCD
|1212730.00000 LKR