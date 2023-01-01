روبية سريلانكي إلى ليك ألباني

تحويل LKR إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٣٠٧٫٤٤ all

1.00000 LKR = 0.30744 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:15 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

LKR إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 ALL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ليك ألباني
1 LKR0.30744 ALL
5 LKR1.53719 ALL
10 LKR3.07438 ALL
20 LKR6.14876 ALL
50 LKR15.37190 ALL
100 LKR30.74380 ALL
250 LKR76.85950 ALL
500 LKR153.71900 ALL
1000 LKR307.43800 ALL
2000 LKR614.87600 ALL
5000 LKR1537.19000 ALL
10000 LKR3074.38000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / روبية سريلانكية
1 ALL3.25269 LKR
5 ALL16.26345 LKR
10 ALL32.52690 LKR
20 ALL65.05380 LKR
50 ALL162.63450 LKR
100 ALL325.26900 LKR
250 ALL813.17250 LKR
500 ALL1626.34500 LKR
1000 ALL3252.69000 LKR
2000 ALL6505.38000 LKR
5000 ALL16263.45000 LKR
10000 ALL32526.90000 LKR