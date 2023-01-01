1 ليك ألباني إلى روبية سريلانكي

تحويل ALL إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١ all
٣٫٤٦ lkr

1.00000 ALL = 3.45645 LKR

Mid-market exchange rate at 19:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85711.075789.77251.461451.635420.947218.6797
1 GBP1.1667311.255104.7361.705041.908021.1051221.7933
1 USD0.929650.796813183.4551.35861.520330.8805517.3652
1 INR0.01113930.009547810.011982510.01627940.01821740.01055120.208079

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / روبية سريلانكية
1 ALL3.45645 LKR
5 ALL17.28225 LKR
10 ALL34.56450 LKR
20 ALL69.12900 LKR
50 ALL172.82250 LKR
100 ALL345.64500 LKR
250 ALL864.11250 LKR
500 ALL1728.22500 LKR
1000 ALL3456.45000 LKR
2000 ALL6912.90000 LKR
5000 ALL17282.25000 LKR
10000 ALL34564.50000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ليك ألباني
1 LKR0.28931 ALL
5 LKR1.44657 ALL
10 LKR2.89314 ALL
20 LKR5.78628 ALL
50 LKR14.46570 ALL
100 LKR28.93140 ALL
250 LKR72.32850 ALL
500 LKR144.65700 ALL
1000 LKR289.31400 ALL
2000 LKR578.62800 ALL
5000 LKR1446.57000 ALL
10000 LKR2893.14000 ALL