5 ليك ألباني إلى روبية سريلانكي

تحويل ALL إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥ all
١٧٫٢٨ lkr

1.00000 ALL = 3.45682 LKR

Mid-market exchange rate at 19:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85721.075889.78091.461641.635450.9474518.6838
1 GBP1.1665911.25505104.741.705171.907951.1052821.797
1 USD0.929550.796781183.4551.358651.520220.880717.3674
1 INR0.01113820.009547430.011982510.016280.0182160.0105530.208105

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / روبية سريلانكية
1 ALL3.45682 LKR
5 ALL17.28410 LKR
10 ALL34.56820 LKR
20 ALL69.13640 LKR
50 ALL172.84100 LKR
100 ALL345.68200 LKR
250 ALL864.20500 LKR
500 ALL1728.41000 LKR
1000 ALL3456.82000 LKR
2000 ALL6913.64000 LKR
5000 ALL17284.10000 LKR
10000 ALL34568.20000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ليك ألباني
1 LKR0.28928 ALL
5 LKR1.44642 ALL
10 LKR2.89283 ALL
20 LKR5.78566 ALL
50 LKR14.46415 ALL
100 LKR28.92830 ALL
250 LKR72.32075 ALL
500 LKR144.64150 ALL
1000 LKR289.28300 ALL
2000 LKR578.56600 ALL
5000 LKR1446.41500 ALL
10000 LKR2892.83000 ALL