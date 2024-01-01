1 Arnavutluk lekinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile ALL → LKR çevirin

1 all
3,24 lkr

1.00000 ALL = 3.23791 LKR

02:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929050.7944391.3480555.948257.18451.534883.0039
1 EUR1.0763510.855111.4509760.219861.55051.6519889.3412
1 GBP1.258751.1694411.6968670.424871.9811.93193104.481
1 CAD0.7418120.6891920.589325141.503142.42021.1385361.5733

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Arnavutluk lekinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Sri Lanka Rupisi
1 ALL3.23791 LKR
5 ALL16.18955 LKR
10 ALL32.37910 LKR
20 ALL64.75820 LKR
50 ALL161.89550 LKR
100 ALL323.79100 LKR
250 ALL809.47750 LKR
500 ALL1618.95500 LKR
1000 ALL3237.91000 LKR
2000 ALL6475.82000 LKR
5000 ALL16189.55000 LKR
10000 ALL32379.10000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arnavutluk Leki
1 LKR0.30884 ALL
5 LKR1.54420 ALL
10 LKR3.08841 ALL
20 LKR6.17682 ALL
50 LKR15.44205 ALL
100 LKR30.88410 ALL
250 LKR77.21025 ALL
500 LKR154.42050 ALL
1000 LKR308.84100 ALL
2000 LKR617.68200 ALL
5000 LKR1544.20500 ALL
10000 LKR3088.41000 ALL