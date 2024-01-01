100 Sri Lanka rupisinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile LKR → ALL çevirin

100 lkr
30,59 all

1,000Sr LKR = 0,3059Lek ALL

05:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30790,3151
Düşük0,30220,3022
Ortalama0,30470,3073
Değişim-0.65%-2.81%
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1 LKR → ALL istatistikleri

LKR → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3079, en düşük 0,3022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3047 oldu. LKR → ALL kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

LKR → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3151, en düşük 0,3022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3073 oldu. LKR → ALL kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7071,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6241,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5681,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arnavutluk Leki
1 LKR0,30590 ALL
5 LKR1,52952 ALL
10 LKR3,05904 ALL
20 LKR6,11808 ALL
50 LKR15,29520 ALL
100 LKR30,59040 ALL
250 LKR76,47600 ALL
500 LKR152,95200 ALL
1000 LKR305,90400 ALL
2000 LKR611,80800 ALL
5000 LKR1.529,52000 ALL
10000 LKR3.059,04000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Sri Lanka Rupisi
1 ALL3,26900 LKR
5 ALL16,34500 LKR
10 ALL32,69000 LKR
20 ALL65,38000 LKR
50 ALL163,45000 LKR
100 ALL326,90000 LKR
250 ALL817,25000 LKR
500 ALL1.634,50000 LKR
1000 ALL3.269,00000 LKR
2000 ALL6.538,00000 LKR
5000 ALL16.345,00000 LKR
10000 ALL32.690,00000 LKR