Sri Lanka rupisinden Arnavutluk lekine Geçmiş Döviz Kurları
Sri Lanka rupisinden Arnavutluk lekine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sri Lanka rupisinden (LKR) Arnavutluk lekine (ALL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LKR - ALL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sri Lanka rupisi → Arnavutluk leki döviz kuru geçmişi
Bugünün Sri Lanka rupisi Arnavutluk lekine döviz kuru şu anda 0,306, dünden bu yana %-0.165 değerinde değişti. Sri Lanka rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.316 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sri Lanka rupisi Arnavutluk lekine döviz kuru en yüksek değeri 0,307 (30-07-2024) ile en düşük değeri 0,305 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.243 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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