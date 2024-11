Соотношение 1 ALL к LKR

За последние 30 дней максимальный курс ALL к LKR составил 3,2589, а минимальный — 3,1940. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,2243. Изменение курса ALL к LKR в процентном соотношении составило -1.42.



За последние 90 дней максимальный курс ALL к LKR составил 3,4222, а минимальный — 3,1940. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,2975. Изменение курса ALL к LKR в процентном соотношении составило -2.30.