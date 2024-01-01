Sri Lanka rupisinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile LKR → ALL çevirin

1.000 lkr
309,59 all

1.00000 LKR = 0.30959 ALL

10:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79671883.0411.539290.93171.347253.6729
1 CAD0.73863410.58848361.33691.136970.688190.9951252.71293
1 GBP1.255151.699281104.2291.932041.169431.6914.61004
1 INR0.01204220.01630340.0095942710.01853650.01121980.01622390.04423

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arnavutluk Leki
1 LKR0.30959 ALL
5 LKR1.54794 ALL
10 LKR3.09588 ALL
20 LKR6.19176 ALL
50 LKR15.47940 ALL
100 LKR30.95880 ALL
250 LKR77.39700 ALL
500 LKR154.79400 ALL
1000 LKR309.58800 ALL
2000 LKR619.17600 ALL
5000 LKR1547.94000 ALL
10000 LKR3095.88000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Sri Lanka Rupisi
1 ALL3.23010 LKR
5 ALL16.15050 LKR
10 ALL32.30100 LKR
20 ALL64.60200 LKR
50 ALL161.50500 LKR
100 ALL323.01000 LKR
250 ALL807.52500 LKR
500 ALL1615.05000 LKR
1000 ALL3230.10000 LKR
2000 ALL6460.20000 LKR
5000 ALL16150.50000 LKR
10000 ALL32301.00000 LKR