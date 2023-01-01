روبية سريلانكي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل LKR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
24.14 hkd

1.00000 LKR = 0.02414 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:19 UTC
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LKR إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0664588.64331.436721.661530.9638518.3221
1GBP1.152811.2294102.1881.656251.91541.1111321.1217
1USD0.93770.813405183.121.34721.5580.903817.1805
1INR0.01128120.009785910.012030810.01620790.01874390.01087340.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار هونغ كونغ
1 LKR0.02414 HKD
5 LKR0.12069 HKD
10 LKR0.24139 HKD
20 LKR0.48277 HKD
50 LKR1.20693 HKD
100 LKR2.41386 HKD
250 LKR6.03465 HKD
500 LKR12.06930 HKD
1000 LKR24.13860 HKD
2000 LKR48.27720 HKD
5000 LKR120.69300 HKD
10000 LKR241.38600 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / روبية سريلانكية
100 HKD4142.75000 LKR
200 HKD8285.50000 LKR
300 HKD12428.25000 LKR
500 HKD20713.75000 LKR
1000 HKD41427.50000 LKR
2000 HKD82855.00000 LKR
2500 HKD103568.75000 LKR
3000 HKD124282.50000 LKR
4000 HKD165710.00000 LKR
5000 HKD207137.50000 LKR
10000 HKD414275.00000 LKR
20000 HKD828550.00000 LKR