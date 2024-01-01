Sri Lanka rupisinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → HKD çevirin

1.000 lkr
25,02 hkd

1.00000 LKR = 0.02502 HKD

10:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79678183.04071.539170.93171.34753.6729
1 CAD0.73868910.58857361.34121.136970.6882410.9953832.71313
1 GBP1.255051.699021104.221.931741.169361.691184.60967
1 INR0.01204230.01630220.0095950710.01853520.01121990.0162270.0442301

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hong Kong Doları
1 LKR0.02502 HKD
5 LKR0.12509 HKD
10 LKR0.25017 HKD
20 LKR0.50034 HKD
50 LKR1.25086 HKD
100 LKR2.50171 HKD
250 LKR6.25427 HKD
500 LKR12.50855 HKD
1000 LKR25.01710 HKD
2000 LKR50.03420 HKD
5000 LKR125.08550 HKD
10000 LKR250.17100 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Sri Lanka Rupisi
100 HKD3997.26000 LKR
200 HKD7994.52000 LKR
300 HKD11991.78000 LKR
500 HKD19986.30000 LKR
1000 HKD39972.60000 LKR
2000 HKD79945.20000 LKR
2500 HKD99931.50000 LKR
3000 HKD119917.80000 LKR
4000 HKD159890.40000 LKR
5000 HKD199863.00000 LKR
10000 HKD399726.00000 LKR
20000 HKD799452.00000 LKR